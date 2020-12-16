США и Украина против: в ООН одобрили российскую резолюцию

Инициатива направлена на борьбу с героизацией нацизма

Генассамблея ООН большинством голосов приняла российскую резолюцию, посвященную предотвращению пересмотра итогов Второй мировой войны. За принятие инициативы проголосовали 130 государств, 51 страна воздержалась, и только две высказались против – США и Украина. 

Резолюция рекомендует странам принят соответствующие меры в области образования и законодательства, которые позволят предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны, а также отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных в этот период. 


Евгения НАГОРСКАЯ

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