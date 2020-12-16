Инициатива направлена на борьбу с героизацией нацизма

Генассамблея ООН большинством голосов приняла российскую резолюцию, посвященную предотвращению пересмотра итогов Второй мировой войны. За принятие инициативы проголосовали 130 государств, 51 страна воздержалась, и только две высказались против – США и Украина.

На пленарном заседании ГА🇺🇳130 голосами «за» (2 «против», 51 воздержался) одобрена рез.«Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» pic.twitter.com/UUPJYMPLVI — Russian Mission UN (@RussiaUN) December 16, 2020

Резолюция рекомендует странам принят соответствующие меры в области образования и законодательства, которые позволят предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны, а также отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных в этот период.



