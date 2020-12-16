Партия "Родина" предложила разработать "Закон Шугалея" для защиты россиян за рубежом

Партия "Родина" предложила разработать "Закон Шугалея" для защиты россиян за рубежом
Максим Шугалей. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Он поможет незаконно удерживаемым за границей гражданам

В партии "Родина" предложили принять закон о защите россиян за рубежом. Документ предлагается назвать "Законом Шугалея" в честь вернувшегося из ливийского плена социолога Максима Шугалея.

Лидер партии "Родина", депутат Госдумы Алексей Журавлев выступил с предложением, которое обезопасит российских граждан за границей. Новый законопроект, который разработает партия, направлен на защиту оказавшихся в заключении по связанным с политикой обвинениям, а также незаконно удерживаемых россиян, которые подвергаются пыткам и не имеют возможности воспользоваться услугами адвоката.

Причиной возникновения идеи законопроекта послужил опыт Максима Шугалея и Самера Суэйфана, освобожденных после полутора лет плена в Ливии. Российских социологов незаконно удерживали в частной тюрьме "Митига", где подвергали истязаниям и пыткам. Шугалей и Суэйфан были освобождены 10 декабря, ни одно официальное обвинение предъявлено не было.

Напомним, ранее Шугалея выдвинули в депутаты Госсовета Республики Коми от партии "Родина", что, по его словам, помогло ему в ливийском плену. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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