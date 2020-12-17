После Нового года в нашей стране произойдет несколько изменений в законах

Россиянам нужно быть готовыми к тому, что время послеблений истекает. И следует до 1 января принять некоторые меры, чтобы не было неприятных последствий, заявила юрист и арбитражный управляющий Дина Зайцева.

По ее словам, необходимо как можно скорее рассчитаться по займам. Сразу после Нового года кредиторы могут выставить счета в полном объеме. Если средств на выплату не хватает, позволяется реструктурировать задолженность.

Также отменяется приостановка взысканий пени и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ – следует расплатиться. Если денег недостаточно, можно оформить субсидию на оплату "коммуналки", а при потере работы зарегистрироваться на бирже труда и получать пособие по безработице, отметила юрист.

Кроме того, до конца декабря нужно озаботиться пособием на детей от трех до семи лет. Сумму рассчитают с того дня, когда ребенку исполнилось три года, пояснила Зайцева.

Не стоит забывать и о том, что прекращается действие некоторых других льгот, которые ввели из-за коронавируса. С 1 января в отменяется временное правило регистрации безработных и выплаты им пособия и заканчивается период выплат по бюллетеню за полный календарный месяц ниже МРОТ.

Временный порядок признания семей нуждающимися, а граждан – малоимущими после Нового года не действует. При оформлении субсидий для оплаты коммунальных услуг и начислении пособий на несовершеннолетних от трех до семи лет будут учитываться доходы членов семей, признанных безработными на день подачи заявления.

При этом уже с 1 декабря жители нашей страны могут получить данные о полагающихся им льготах, выплатах и пособиях в личном кабинете на сайте госуслуг, рассказала юрист РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что необходимо сделать пенсионерам до 31 декабря, чтобы не остаться без выплат после 1 января.