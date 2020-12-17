Если пригрезится дитя, не следует чересчур волноваться, но есть повод задуматься

Видеть малыша во сне – не так страшно, как, к примеру, змею, однако следует быть начеку. От того, как он выглядит и что делает, зависит, чего нужно ждать. Разберемся в толкованиях, опираясь на понимание ситуации известными личностями.

Из сонника Ванги можно узнать, что пригрезившееся собственное чадо указывает на обиды родственников. Если снится, что ребенок играет с вами, ждите в ближайшее время предложений о новой работе. Видеть плачущего малыша – к неприятностям. Снятся несколько детей – к огромному количеству мелких проблем, а поиск отпрысков указывает на ухудшение и без того нелегкого положения.

Сонник Миллера трактует, что если увидели во сне больным своего ребенка, не волнуйтесь: наяву все будет наоборот. Если же недуг смертельный, то жизнь и здоровье малыша находится в опасности. Ребенок во сне играет с вами – будете успешны в делах и личной жизни, красив или учится, работает – ждите большой прибыли и счастья, грустит или рыдает – лжедрузья доставят вам много неприятностей.

По соннику Лоффа, если пригрезился ваш малыш, значит, либо вы хотите, чтобы родился еще один, а может и больше, либо у вас не ладятся отношения с родителями, либо вы задумали воздействовать на кого-то. Видеть во сне маленьким себя – знак того, что за вами пристально наблюдают некоторые влиятельные люди.

В соннике Фрейда указывается, что если грезится спасение детей, думаете о рождении своего ребенка или пополнении семьи воспитанником детдома.

Из сонника Нострадамуса следует, что дети снятся к надеждам на лучшее будущее. Однако великий предсказатель толковал подобные грезы и не так позитивно. К примеру, он считал: снится, как держите малыша на руках, – к волнениям, вызванным сложной жизненной ситуацией. Видите во сне маленького инвалида или ребенка без руки, без ноги, слепого – к глобальным катастрофам и смертельным болезням, которые могут привести к повальному вымиранию людей.

По соннику Цветкова, если пригрезился обаятельный ребенок, ждите хороших известий. Видите замурзанное, непривлекательное или полностью раздетое дитя – предстоят долгие разбирательства и неожиданные хлопоты. Целуете чадо во сне – в вашей жизни установятся покой, мир и согласие.



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