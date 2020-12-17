С падением советской системы, в "квалификационной яме" оказались сразу несколько поколений людей

Экономический кризис и продолжающаяся пандемия грозят россиянам все новыми напастями. Благодаря им, раз от раза всплывают проблемы, способные сильно ухудшить качество жизни значительного числа наших соотечественников. В следствии одной из них, за бортом жизни может казаться до половины трудоспособного населения России.

Квалификационная яма

Как подсчитали в консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG), порядка 45% работающих россиян оказались в т.н. "квалификационной яме". Это означает, что эти люди имеют избыточные или недостаточные компетенции для выполняемой ими работы. То есть, для одной категории людей, их уровня знаний и навыков недостаточно для выполняемой ими работы, что влечет за собой снижение производительности труда и неспособность выполнения поставленных задач, и как следствие – снижение уровня оплаты и даже увольнение.

Для другой категории, напротив – уровень компетенций работника выше, чем это требуется для выполнения поставленных задач, что оборачивается неинтересной работой и более низкой заработной платой. Зачастую, это относится к людям с высшим специальным образованием и определенными навыками, которым приходится заниматься низкоквалифицированным и мало оплачиваемым трудом.

"Квалификационная яма – это понятная и ожидаемая характеристика для рынка труда в любой стране мира, – говорится в отчете BCG. - В России этот показатель довольно высок и составляет порядка 45%. Это означает, что многие работники недостаточно реализуют себя на работе, а государство или работодатели либо недополучают в производительности труда, либо переплачивают за обучение невостребованным компетенциям. При этом, в стране сравнительно низкий уровень безработицы и высокий уровень "трудовой бедности". Как показывает наше исследование, одна из самых частых причин для этого – низкая социальная и профессиональная мобильность работников. Россия занимает 81 место в международном индексе социальной мобильности и 106 – географической".

В BCG полагают, что в России ликвидация проблемы "квалификационной ямы" позволит обеспечить прогнозируемое ежегодное увеличение темпов роста ВВП не менее чем на 1%.

Кто виноват?

С экспертами BCG нельзя не согласиться в том, что одной из основных причин "квалификационной ямы" россиян является низкий уровень их социальной и географической мобильности. Но с другой стороны, надо понимать, что это обусловлено целым рядом, как экономических, так и социально-исторических причин. Так, с советских времен размещение производительных сил было обусловлено целым рядом сиюминутных экономических и политических интересов, в результате чего люди с определенным и довольно узким уровнем компетенций концентрировались в отдельных, и зачастую весьма удаленных местах. Под данную систему была сформирована и соответствующая система высшего и специального образования. В конечном итоге, с падением советской системы, в "квалификационной яме" оказались сразу несколько поколений людей.

Что делать?

Эксперты BCG делают акцент на необходимости приобретения людьми новых востребованных сегодня компетенций, а также активную трудовую миграцию внутри страны. Однако, возможности реализации этих мер оставляют много вопросов. Нечто подобное уже имело место в начале 1990-х годов прошлого века, когда бытовало ощущение, что новым производственным отношениям требуется большое количество юристов и экономистов. Тогда под это в значительной степени была перестроена вся система образования, однако это не воспрепятствовало формированию "квалификационной ямы", о которой сегодня говорят эксперты.

Обеспечение мобильности трудовых ресурсов в современной России сегодня возможно также довольно условно. Помимо чисто логистических причин, включая большие расстояния, дороговизну перемещения по стране, и отсутствие культуры массовой аренды жилья, здесь включаются и чисто ментальные аспекты. Правило "где родился, там и сгодился" прочно засело в сознании россиян практически всех поколений.

Из менеджеров в доставщики пиццы

К сожалению, в современной ситуации в большей степени работает условие избыточных компетенций. Так, во время пандемии большинство навыков и профессиональных знаний, на получение которых было потрачено много времени и средств, оказались ненужными, тогда как рынку требуется сравнительно "недорогая" рабочая сила с низкой квалификацией. Примером тому стал бум спроса на работников курьерской доставки – отрасли, буквально взлетевшей в условиях карантина и самоизоляции. В итоге, с зелеными, оранжевыми и другими коробами, по улицам городов побежали (поехали на велосипедах и самокатах) бывшие в недавнем прошлом, бухгалтеры, администраторы баров и гостиниц, специалисты по логистике, и туризму.

Вместо мигрантов

Очевидно, что тенденция занятия высококвалифицированными работниками рабочих мест не требующих высокой квалификации продолжится и далее. Согласно последним данным МВД, число мигрантов в России в 2020 году резко сократилось. В декабре, в стране находились 6,3 миллиона мигрантов, большинство из которых трудовые мигранты из стран бывшего СССР. Это почти вдвое ниже обычной их численности, колеблющейся между 9 и 11 млн человек. Отток мигрантов породил дефицит кадров в строительстве, сфере ЖКХ и торговле. Нетрудно догадаться, что освободившиеся низкоквалифицированные рабочие места постепенно начнут заполняться недавними менеджерами, консультантами и администраторами, которым необходимо кормить свои семьи, выплачивать кредиты и ипотеку.