Президент отметил, что правительство уже отреагировало на увеличение стоимости

Владимир Путин удивился, что несмотря на рекордный урожай цены на хлеб и макароны продолжают увеличиваться.

В ходе большой пресс-конференция глава России отметил, что его задел тот факт, что цены выросли там, где это не было связано с объективными причинами. "Макароны в цене растут, это с какой стати?" – спросил Путин.

Говоря о ценах, Владимир Владимирович подчеркнул, что мировые цены на сахар и масло выросли, однако это не значит, что внутренние цены должны быть "притянуты" к общемировым. По мнению президента, это недопустимо.

Комментируя цены на сахар, глава РФ напомнил, что ранее власти поддержали своих производителей, однако не для того, чтобы дефицит на внутреннем рынке, пишет канал "360".

На данный момент, добавил Путин, подписаны соглашения с производителями и сетями, которые начнут снижать цены.

Напомним, что "Утро.ру" ведет трансляцию большой пресс-конференции Путина.



