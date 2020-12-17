Государство делает все возможное для защиты интересов граждан

Российский лидер Владимир Путин заявил, что уже в начале будущего года планируется серьезно увеличить поддержку семей с детьми до семи лет.



Таким образом, уже в январе пособия для таких семей могут возрасти до одного прожиточного минимума (ПМ) на ребенка.

Главнокомандующий отметил, что в нашей стране уже выстроена эффективная система оказания помощи семьям с наследниками в возрасте до семи лет. На каждую возрастную категорию созданы отдельные нормативы по пособиям.

Так, родители получают выплаты на детей с рождения до полутора лет. С полутора до трех лет также возможно получение государственной поддержки, в случае если семья проходит по установленным критериям.

С трех до семи лет предусмотрена выплата половины прожиточного минимума на каждого ребенка, в случае если члены семейства зарабатывают меньше одного ПМ.

Об этом российский лидер рассказал на большой пресс-конференции, которая проходит в видеоформате. Главнокомандующий общается с журналистами из Ново-Огарево.