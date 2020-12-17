"Тришкин кафтан": эксперты раскритиковали меры по водоснабжению Крыма

"Тришкин кафтан": эксперты раскритиковали меры по водоснабжению Крыма
Фото: Anton Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com
Власти полуострова не учитывают возможную засуху в 2021 году

Дефицит воды в Крыму может продлиться еще 2-3 года, несмотря на предпринимаемые властями меры. На это указал научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян. Нынешние попытки решить вопрос водоснабжения на полуострове он сравнил с "латанием тришкиного кафтана", когда усилий много, а результат плачевный.

По оценке специалиста, сейчас все увлеклись "бессистемными экстренными мерами", цель которых – пережить маловодный 2020-й год.

"Вопрос, что будет, если 2021 год также окажется маловодным, крымским чиновникам пока в головы не приходит",

– сожалеет Данилов-Данильян. Он настаивает, что думать о развитии водного хозяйства Крыма нужно на перспективу. В противном случае несколько засушливых лет подряд приведут к катастрофе, когда придется завозить воду на полуостров танкерами.

О том, что засухой-2020 дело не ограничится, предупреждает и директор компании "Отечественные водные технологии" Вадим Куликовский. По его данным, для Крыма типична ситуация, когда засуха продолжается 2-3 года, передает "Свободная пресса". В этом случае ряд мер, предпринимаемых сейчас, будут бесполезны.

В их числе Куликовский назвал строительство водозабора на реке Бельбек. Оно должно завершиться к апрелю-маю 2021 года. Но в это время наступает период низкой воды в Бильбеке, порой она просто пересыхает, поэтому справиться с дефицитом воды в случае развития засухи это мероприятие не поможет. 

В 2020 г. Крым испытывает недостаток пресной воды. Во многих городах вода в дома подается по графику. К решению проблемы подключены даже водопады.

Николай ВИКТОРОВ

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Гость
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Гость
Взорвать ё-ную бандеровскую дамбу и все делов на пол-дня.
А лучше сразу Херсонскую область забрать
Гость
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Ну может тогда такие маститые дядьки что-то предложат? Дельное с их точки зрения. Вроде им деньги платят за это или зарабатывают на этом. А так: что предлагает Кац? - Кац предлагает сдаться. Я думаю: критикуешь - предлагай.
Гость
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Взорвать ё-ную бандеровскую дамбу и все делов на пол-дня.
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