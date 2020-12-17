Какую погоду ждать в новогоднюю ночь в Москве: синоптики дали ответ

В последней декаде декабря наступят устойчивые морозы

Москвичам рассказали, какой будет погода в новогоднюю ночь. 

Специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал радио Sputnik, что температура в столице опустится до -8°C, при этом "сыпать не будет". 

"Но на земле уже и так будет хорошее снежное покрывало. Будет мягкий, скандинавский тип погоды", – добавил метеоролог в беседе с радио. 

Но в последние дни декабря в Москве установятся устойчивые минусовые морозы. Так, ночью температура воздуха может опускаться до -10°C, днем – до -7°C. Также в канун Нового года вероятны обильные снегопады. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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