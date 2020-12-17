Курс рубля
- Доллар за 65 рублей: на Западе готовятся к переменам на финансовом рынке
- Предсказан курс доллара на Новый год
- Эксперты спрогнозировали будущее рубля после резкого роста
689 новости
Москвичам рассказали, какой будет погода в новогоднюю ночь.
Специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал радио Sputnik, что температура в столице опустится до -8°C, при этом "сыпать не будет".
"Но на земле уже и так будет хорошее снежное покрывало. Будет мягкий, скандинавский тип погоды", – добавил метеоролог в беседе с радио.
Но в последние дни декабря в Москве установятся устойчивые минусовые морозы. Так, ночью температура воздуха может опускаться до -10°C, днем – до -7°C. Также в канун Нового года вероятны обильные снегопады.
В Вашингтоне остановку проекта считают условием хороших отношений с Москвой