В последней декаде декабря наступят устойчивые морозы

Москвичам рассказали, какой будет погода в новогоднюю ночь.

Специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал радио Sputnik, что температура в столице опустится до -8°C, при этом "сыпать не будет".

"Но на земле уже и так будет хорошее снежное покрывало. Будет мягкий, скандинавский тип погоды", – добавил метеоролог в беседе с радио.

Но в последние дни декабря в Москве установятся устойчивые минусовые морозы. Так, ночью температура воздуха может опускаться до -10°C, днем – до -7°C. Также в канун Нового года вероятны обильные снегопады.