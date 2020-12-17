Готовимся к празднику: чем украсить дом к Новому году 2021

Готовимся к празднику: чем украсить дом к Новому году 2021
Фото: Galina Barbieri, Галина Барбиер/Global Look Press/www.globallookpress.com
С простыми советами жилище засияет новыми яркими красками

До Нового года осталось совсем немного – две недели, – и пора озаботиться тем, чтобы все было готово к его встрече. Составив меню праздничного ужина, подготовив наряды и позвав гостей, нужно заняться украшением дома. 

В этом деле важно следовать определенным правилам. Жилище должно засиять новыми, яркими, красками, выглядеть необычно и волшебно.

Как украсить дом к Новому году 2021

Сначала запишите, как будете действовать, указав каждый свой шаг. Выбрав подходящие вашему дому стиль и декорации, составьте список того, что потребуется. Затем продумайте, каким хотите видеть каждое из помещений. И при этом учитывайте, что все они вместе должны представлять собой единую картину.

Первой нужно приукрасить входную дверь. Разноцветные ленты, гирлянды и круглые венки можно повесить на нее и снаружи, и внутри жилища. На стенах хорошо будут смотреться не только гирлянды, но и растяжки с открытками, а также панно из шариков и веток ели.

На окнах развесьте ленты со светодиодами, прицепите снежинки из белой или серебристой бумаги. На подоконниках можно поместить любые новогодние атрибуты, собранные в композиции.

О мебели также стоит подумать. К примеру, новое покрывало здорово оживит диван. Стулья можно украсить яркими подушками и повязанными на спинках лентами.

Поставьте елку и развесьте на ней шары, другие игрушки, мишуру. Рядом хорошо будут смотреться букеты из хвойных веток с шариками или ламповыми гирляндами, свечи и мандаринки. То же самое неплохо бы расставить на виду в разных местах.  

Ранее "Утро.ру" писало, как правильно встречать Новый год. Чтобы в следующем году сопутствовала удача, не следует забывать о приметах и традициях

Советы о том, как украсить дом к Новому году 2021, дали астрологи. Они отметили, что переманить на свою сторону удачу и благополучие в год Белого Металлического Быка помогут декорации белого, серебристого, черного и серого цветов, а также, как не перестараться с мишурой и прочими яркими предметами. 

Фоторепортаж
Для привлечения удачи в 2021 году: чем украсить новогодний стол
Фото: Pradeep Gaur/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Полина ДОРОЖКИНА

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Смешно...В советские времена дефицита-праздник ощущался, все родственники собирались. А сейчас выжрать да телек посмотреть.
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