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До Нового года осталось совсем немного – две недели, – и пора озаботиться тем, чтобы все было готово к его встрече. Составив меню праздничного ужина, подготовив наряды и позвав гостей, нужно заняться украшением дома.
В этом деле важно следовать определенным правилам. Жилище должно засиять новыми, яркими, красками, выглядеть необычно и волшебно.
Как украсить дом к Новому году 2021
Сначала запишите, как будете действовать, указав каждый свой шаг. Выбрав подходящие вашему дому стиль и декорации, составьте список того, что потребуется. Затем продумайте, каким хотите видеть каждое из помещений. И при этом учитывайте, что все они вместе должны представлять собой единую картину.
Первой нужно приукрасить входную дверь. Разноцветные ленты, гирлянды и круглые венки можно повесить на нее и снаружи, и внутри жилища. На стенах хорошо будут смотреться не только гирлянды, но и растяжки с открытками, а также панно из шариков и веток ели.
На окнах развесьте ленты со светодиодами, прицепите снежинки из белой или серебристой бумаги. На подоконниках можно поместить любые новогодние атрибуты, собранные в композиции.
О мебели также стоит подумать. К примеру, новое покрывало здорово оживит диван. Стулья можно украсить яркими подушками и повязанными на спинках лентами.
Поставьте елку и развесьте на ней шары, другие игрушки, мишуру. Рядом хорошо будут смотреться букеты из хвойных веток с шариками или ламповыми гирляндами, свечи и мандаринки. То же самое неплохо бы расставить на виду в разных местах.
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Советы о том, как украсить дом к Новому году 2021, дали астрологи. Они отметили, что переманить на свою сторону удачу и благополучие в год Белого Металлического Быка помогут декорации белого, серебристого, черного и серого цветов, а также, как не перестараться с мишурой и прочими яркими предметами.
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