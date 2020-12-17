Российский лидер озвучил прогноз обпредстоящих изменениях в зарплатах населения

Повышение уровня реальных заработных плат среди россиян по подведенным итогам текущего года должно составить 1,5%, несмотря на общее падение доходов граждан, которое должно достигнуть 3%. Соответствующее заявление сделал российский лидер Владимир Путин, выступая 17 декабря на ежегодной пресс-конференции.

Президент России отметил, что сделанное им заявление "не соответствует ощущениям", которые испытывают граждане в повседневности, однако приведенные главой РФ показатели являются "усредненными".

Государство, добавил президент, должно ориентироваться на ожидаемое сокращение доходов, передает URA.ru.

Также президент добавил, что приведенный показатель высчитывается исходя из доходов представителей ИП, а также всей производной статистики, сообщает РИА Новости.

"К сожалению, падение реальных доходов составит примерно 3%", – заявил российский лидер.

Путин также отметил, что приведенная статистика по своим показателям ниже аналогичных цифр европейских государств и Соединенных Штатов, несмотря на падение ВВП в России на 3,6%. Таким образом, добавил глава государства в ходе своего выступления на пресс-конференции, страна весьма достойно встретила глобальную проблему, возникшую после возникновения мировой пандемии.

Подробная информация о пресс-конференции Владимира Путина доступна по ссылке.