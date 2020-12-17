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Во время ежегодной пресс-конференции Владимир Путин сообщил, что в следующем году могут появиться новые выплаты на детей, однако пока этот вопрос только на стадии проработки.
Российский лидер сообщил, что за ситуацией в этой сфере постоянно следят. Сейчас власти продумывают возможность введения новых выплат, но подробностей на этот счет выдавать глава не стал.
"Я об этом тоже чуть попозже скажу", – приводит его слова РИА "Новости".
Подробнее о выступлении президента на пресс-конференции можно узнать в материале.
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