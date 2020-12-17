Президент рассказал о новых выплатах на детей

Лидер не исключил появления дополнительных пособий в 2021

Во время ежегодной пресс-конференции Владимир Путин сообщил, что в следующем году могут появиться новые выплаты на детей, однако пока этот вопрос только на стадии проработки.

Российский лидер сообщил, что за ситуацией в этой сфере постоянно следят. Сейчас власти продумывают возможность введения новых выплат, но подробностей на этот счет выдавать глава не стал.

"Я об этом тоже чуть попозже скажу", – приводит его слова РИА "Новости". 

Подробнее о выступлении президента на пресс-конференции можно узнать в материале. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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