Некоторые не восприняли слова оппозиционера всерьез

На днях Алексей Навальный опубликовал новое расследование, в котором назвал имена людей, по его мнению, причастных к отравлению. Ролик наделал много шума в соцсетях, а пользователи не удержались от создания Интернет-мемов.

В "Твиттер" стали появляться фотоколлажи, где в качестве предполагаемых подозреваемых изобразили звезд шоу-бизнеса и различных медиаперсон. Персонажи Антона Лапенко, злодеи из комиксов, игроки "Что? Где? Когда?" и даже актеры из "Реальных пацанов" – все они оказались героями мемов.

Внимание❗️❗️❗️ Вопрос из села "Кофтанчиково "

Что в черном ящике для Навального на 2021 год ?



#Навальный pic.twitter.com/JUcnT7F6tB — Наталия Кузнецова (@Nataliaakz) December 17, 2020

В Сети также пошутили над числом "отравлений" оппозиционера. Напомним, что недавно он заявил о повторном покушении.

2037 год, декабрь. Алексей Навальный показывает коллекцию анализов всех своих отравлений. pic.twitter.com/HGFT44w6yw — JOLENON_X _ (@_JO_LENON_) December 15, 2020

Некоторые намекнули, что у Навального и вовсе началась паранойя, именно поэтому ему везде мерещится слежка спецагентов.

Алексей Навальный объясняет, что он окружен агентами ФСБ уже многие годы pic.twitter.com/VYpdqN0OWc — AMV (@Mr_AMV) December 15, 2020

Напомним, что оппозиционер по-прежнему намерен вернуться в Россию после окончания лечения. Навальный также добавил, в нашей стране его многие поддерживают.