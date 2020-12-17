Новое расследование Навального обсмеял народ в Сети

Новое расследование Навального обсмеял народ в Сети
Алексей Навальный. Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Некоторые не восприняли слова оппозиционера всерьез

На днях Алексей Навальный опубликовал новое расследование, в котором назвал имена людей, по его мнению, причастных к отравлению. Ролик наделал много шума в соцсетях, а пользователи не удержались от создания Интернет-мемов.

В "Твиттер" стали появляться фотоколлажи, где в качестве предполагаемых подозреваемых изобразили звезд шоу-бизнеса и различных медиаперсон. Персонажи Антона Лапенко, злодеи из комиксов, игроки "Что? Где? Когда?" и даже актеры из "Реальных пацанов" – все они оказались героями мемов.

В Сети также пошутили над числом "отравлений" оппозиционера. Напомним, что недавно он заявил о повторном покушении.

Некоторые намекнули, что у Навального и вовсе началась паранойя, именно поэтому ему везде мерещится слежка спецагентов.

Напомним, что оппозиционер по-прежнему намерен вернуться в Россию после окончания лечения. Навальный также добавил, в нашей стране его многие поддерживают.

Карина СИРАЗОВА

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