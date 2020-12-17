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На днях Алексей Навальный опубликовал новое расследование, в котором назвал имена людей, по его мнению, причастных к отравлению. Ролик наделал много шума в соцсетях, а пользователи не удержались от создания Интернет-мемов.
В "Твиттер" стали появляться фотоколлажи, где в качестве предполагаемых подозреваемых изобразили звезд шоу-бизнеса и различных медиаперсон. Персонажи Антона Лапенко, злодеи из комиксов, игроки "Что? Где? Когда?" и даже актеры из "Реальных пацанов" – все они оказались героями мемов.
Внимание❗️❗️❗️ Вопрос из села "Кофтанчиково "— Наталия Кузнецова (@Nataliaakz) December 17, 2020
Что в черном ящике для Навального на 2021 год ?
#Навальный pic.twitter.com/JUcnT7F6tB
В Сети также пошутили над числом "отравлений" оппозиционера. Напомним, что недавно он заявил о повторном покушении.
2037 год, декабрь. Алексей Навальный показывает коллекцию анализов всех своих отравлений. pic.twitter.com/HGFT44w6yw— JOLENON_X _ (@_JO_LENON_) December 15, 2020
Некоторые намекнули, что у Навального и вовсе началась паранойя, именно поэтому ему везде мерещится слежка спецагентов.
Алексей Навальный объясняет, что он окружен агентами ФСБ уже многие годы pic.twitter.com/VYpdqN0OWc— AMV (@Mr_AMV) December 15, 2020
Напомним, что оппозиционер по-прежнему намерен вернуться в Россию после окончания лечения. Навальный также добавил, в нашей стране его многие поддерживают.
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