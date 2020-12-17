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Всем жителям нашей страны, которые воспитывают детей до семи лет, выплатят по 5 тыс. рублей. Об этом сообщил Владимир Путин в ходе пресс-конференции.
Деньги россияне смогут получить на каждого ребенка к Новому году. Также во время общения с журналистами российский лидер подчеркнул, что главный секрет семейного счастья – это любовь.
Будут ли новые выплаты на детей в 2021 г., пока неизвестно. Президент сообщил, что этот вопрос еще только обсуждается.
Тем не менее, поддержка семей с детьми в будущем году увеличится. В январе могут вырасти пособия на ребенка до суммы прожиточного минимума.
Также во время пресс-конференции в
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