Президент пообещал по 5 тысяч семьям с детьми

Всем жителям нашей страны, которые воспитывают детей до семи лет, выплатят по 5 тыс. рублей. Об этом сообщил Владимир Путин в ходе пресс-конференции.

Деньги россияне смогут получить на каждого ребенка к Новому году. Также во время общения с журналистами российский лидер подчеркнул, что главный секрет семейного счастья – это любовь.

Будут ли новые выплаты на детей в 2021 г., пока неизвестно. Президент сообщил, что этот вопрос еще только обсуждается.

Тем не менее, поддержка семей с детьми в будущем году увеличится. В январе могут вырасти пособия на ребенка до суммы прожиточного минимума.

Также во время пресс-конференции в