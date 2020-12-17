Спасти градоначальника могло только чудо

Украинский бизнесмен Павел Фукс рассказал в беседе со СМИ о том, как проходили последние дни жизни харьковского мэра Геннадия Кернеса, скончавшегося накануне в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Ранее медиа сообщили о том, что градоначальник Харькова скончался после длительного лечения COVID-19. Причиной смерти стали вызванные заболеванием осложнения, серьезно повредившие жизненно важные органы главы города.

Фукс добавил, что буквально недавно Кернес выступал на сессии городского совета, находясь в хорошем состоянии. Тогда мэр Харькова выглядел вполне бодрым и довольным, нормально разговаривая с коллегами, несмотря на вставленную в горло трубку.

Бизнесмен рассказал, что состояние Кернеса вселило в него надежду, однако двое суток спустя у политика отказали почки. После этого медики дали неутешительный прогноз: спасти главу Харькова может разве что чудо, на которое его круг и стал надеяться. Последний разговор с покойным другом у Фукса состоялся три дня назад – уже тогда состояние мэра вызывало серьезные опасения.

"Он говорил, что сердце колит и болит", – сообщил Фукс в эфире "Страна.ua".

Сын покойного политика Родион Гайсинский заявил на своей странице в "Инстаграм", что уход Кернеса из жизни можно сравнить со смертью целой эпохи, а сам политик остался в памяти людей человеком, который никогда не сдавался, проявляя свою волю.