Президент намеревался заразить всех инфекцией

Дональд Трамп планировал позволить миллионам американцев заразиться коронавирусом, чтобы сформировать коллективный иммунитет. В СМИ появилась опубликованная переписка старшего советника Министерства здравоохранения и социальных служб Пола Александера.

Сторонники Трампа убеждали, что нужно ускорить заражение детей, подростков, людей среднего возраста без серьезных осложнений здоровья, исключая пожилых, чтобы иммунитет сформировался естественным путем.

"Мы хотим, чтобы они были заражены",

– говорится в письме. Александер настаивал, что университетские кампусы необходимо открыть, а также возобновить работу предприятий. "Кому какое дело", если коронавирусом заболеет больше молодых людей, говорил он.

Стоит отметить, что Трамп в августе поддержал идею формирования коллективного иммунитета, однако другие официальные лица отрицали, что в США выбран именно этот подход для борьбы с коронавирусом, пишет Bloomberg.

Такую стратегию выбрали Швеция и Великобритания, которая позже Лондон от этой идеи отказался. А вот в Швеции ситуация с коронавирусом впоследствии оказалась хуже, чем в других скандинавских странах, да и ученые к идее коллективного иммунитета отнеслись негативно.

Напомним, что весной и летом в США от коронавируса люди умирали тысячами. СМИ писали, что тела погибших было буквально некуда складывать.