Раскрыт жуткий план Трампа по коронавирусу

Раскрыт жуткий план Трампа по коронавирусу
Дональд Трамп. Фото: Oliver Contreras/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Президент намеревался заразить всех инфекцией

Дональд Трамп планировал позволить миллионам американцев заразиться коронавирусом, чтобы сформировать коллективный иммунитет. В СМИ появилась опубликованная переписка старшего советника Министерства здравоохранения и социальных служб Пола Александера.

Сторонники Трампа убеждали, что нужно ускорить заражение детей, подростков, людей среднего возраста без серьезных осложнений здоровья, исключая пожилых, чтобы иммунитет сформировался естественным путем.

"Мы хотим, чтобы они были заражены",

– говорится в письме. Александер настаивал, что университетские кампусы необходимо открыть, а также возобновить работу предприятий. "Кому какое дело", если коронавирусом заболеет больше молодых людей, говорил он.

Стоит отметить, что Трамп в августе поддержал идею формирования коллективного иммунитета, однако другие официальные лица отрицали, что в США выбран именно этот подход для борьбы с коронавирусом, пишет Bloomberg.

Такую стратегию выбрали Швеция и Великобритания, которая позже Лондон от этой идеи отказался. А вот в Швеции ситуация с коронавирусом впоследствии оказалась хуже, чем в других скандинавских странах, да и ученые к идее коллективного иммунитета отнеслись негативно.

Напомним, что весной и летом в США от коронавируса люди умирали тысячами. СМИ писали, что тела погибших было буквально некуда складывать.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

М
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как бы не цинично звучало но трамп логичен и практичен в сша полно бездомных,безработных и прочих нелегалов и бандитов из разных племен,все они на улице и многие не имеют соц защиты,не платят налоги и чем больше таких умрет и переболеет тем проще государству,они просто лишние для работающей страны и власть этого не скрывает
у нас призывают и пытаются бороться,но система неуклюжа,не гибкая,много воруют у врачей и плохо умеют лечить в целом,но власти тоже не особо жаль тех же потенциально старых,больных и уже не приносящих налогов людей,се ля ви...
Гость
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Больной на голову
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