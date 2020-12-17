Курс рубля
- Рубль рухнет: озвучен секретный курс доллара на май 2021 года
- Курс евро поднялся до 92 рублей
- Только не доллар: россиянам дали совет о хранении сбережений
703 новости
Чтобы развлечь гостей в новогоднюю ночь, можно приготовить такое блюдо, как вареники с сюрпризами. Суть заключается в том, что в тесто закатываются разнообразные начинки, дающие прогноз на будущее. Давайте разберемся, что сулит каждая из них.
Если вы планируете положить в вареники несъедобный предмет, то обязательно скажите об этом гостям. Иначе велик риск повредить зубы.
Значения начинок
Ранее "Утро.ру" поделилось рецептом колбасных мешочков с сюрпризом. Их начинка тоже способна предсказать, что ждет гостей в 2021 году.
Об этом сообщил штаб Тихановской