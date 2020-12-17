По содержимому блюда можно понять, что ждет в будущем

Чтобы развлечь гостей в новогоднюю ночь, можно приготовить такое блюдо, как вареники с сюрпризами. Суть заключается в том, что в тесто закатываются разнообразные начинки, дающие прогноз на будущее. Давайте разберемся, что сулит каждая из них.

Если вы планируете положить в вареники несъедобный предмет, то обязательно скажите об этом гостям. Иначе велик риск повредить зубы.

Значения начинок

Творог – у вас появятся новые друзья;

Вишня – в Новом году вам будет сопутствовать удача;

Курага – у вас будет много поводов для радости;

Кольцо – к скорой женитьбе;

Мясо – вас ждет благополучие;

Перец – к острым ощущениям;

Капуста – к улучшению финансового положения;

Карамельная конфета – вы встретите свою любовь;

Мука – к страданиям;

Грибы – жизнь будет долгой и счастливой;

Сыр – вас ждет какой-то выигрыш;

Укроп или мед – здоровье будет крепким;

Фасоль – новость о беременности;

Фундук – к удачным покупкам;

Огурец – к разнообразию в интимной жизни;

Клюква – в жизни произойдут какие-то перемены;

Морковь – к новым знакомствам;

Монетка – к финансовому благополучию.

Ранее "Утро.ру" поделилось рецептом колбасных мешочков с сюрпризом. Их начинка тоже способна предсказать, что ждет гостей в 2021 году.