Значения начинок в варениках с сюрпризами: предсказания на Старый Новый год

Значения начинок в варениках с сюрпризами: предсказания на Старый Новый год
Фото: pixabay.com
По содержимому блюда можно понять, что ждет в будущем

Чтобы развлечь гостей в новогоднюю ночь, можно приготовить такое блюдо, как вареники с сюрпризами. Суть заключается в том, что в тесто закатываются разнообразные начинки, дающие прогноз на будущее. Давайте разберемся, что сулит каждая из них.

Если вы планируете положить в вареники несъедобный предмет, то обязательно скажите об этом гостям. Иначе велик риск повредить зубы.

Значения начинок

  • Творог – у вас появятся новые друзья;
  • Вишня – в Новом году вам будет сопутствовать удача;
  • Курага – у вас будет много поводов для радости;
  • Кольцо – к скорой женитьбе;
  • Мясо – вас ждет благополучие;
  • Перец – к острым ощущениям;
  • Капуста – к улучшению финансового положения;
  • Карамельная конфета – вы встретите свою любовь;
  • Мука – к страданиям;
  • Грибы – жизнь будет долгой и счастливой;
  • Сыр – вас ждет какой-то выигрыш;
  • Укроп или мед – здоровье будет крепким;
  • Фасоль – новость о беременности;
  • Фундук – к удачным покупкам;
  • Огурец – к разнообразию в интимной жизни;
  • Клюква – в жизни произойдут какие-то перемены;
  • Морковь – к новым знакомствам;
  • Монетка – к финансовому благополучию.

Ранее "Утро.ру" поделилось рецептом колбасных мешочков с сюрпризом. Их начинка тоже способна предсказать, что ждет гостей в 2021 году. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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