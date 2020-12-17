Прорицательница рассказала о неминуемой глобальной встряске

Приближающийся новый год принесет миру очередные потрясения, включая глобальный кризис с голодом. Столь нерадостный прогноз озвучила одна из участниц "Битвы экстрасенсов" Марьяна Романова.

По словам прорицательницы, планету встряхнут великие потрясения – многие перейдут за черту бедности, а население стран третьего мира окажется на грани губительного голода. Уйти от столь ужасных потрясений не получится – мировому сообществу предстоит проделать колоссальную работу, чтобы восстановить планету, сообщила Марьяна.

По словам экстрасенса, "сытый" мир ожидают более благоприятные прогнозы в виде перехода на новые коммуникационные системы, а также пресловутую "Эру водолея", о которой ходят разговоры еще с 1990-х годов. Наступит пора глобальный преобразований в политике, экономике, социальной и духовной сферах.

Марьяна также заявила, делясь предсказаниями с "Телепрограммой", что примерно около 1,5 года миру придется ограничивать себя из-за коронавирусной инфекции. Однако постепенно кошмар забудется – уже навсегда.

В самый разгар пандемии астролог Иван Горский заявил, что инфекция охватит страны целиком, поглощая даже малонаселенные пункты.