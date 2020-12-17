У мужчины был диагностирован коронавирус

Врачам из Сергиева Посада удалось спасти 81-летнего мужчину с поражением 75% легких и тяжелыми патологиями. Ухудшение состояния пенсионера было вызвано коронавирусной инфекцией.

Пожилой человек был доставлен в больницу в критическом состоянии. Помимо значительного поражения легких, ситуацию осложняло то, что у мужчины были рак в стадии ремиссии, хронический бронхит, а также перенесенные инфаркт и инсульт, передает пресс-служба Минздрава Московской области.

Более двух недель пенсионера держали на кислороде. Параллельно он получал необходимые препараты. К счастью, сейчас пациент идет на поправку, пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня".