Спасатели из Королева пришли на помощь к попавшему в беду ребенку

К счастью, девочка не получила никаких травм

Подмосковные спасатели вытащили палец 4-летней девочки, застрявший в домашнем спортивном комплексе. Инцидент произошел в городе Королев.

Прибыв на место, сотрудники Мособлпожспаса сняли ребенка с лестницы вместе с частью конструкции. Затем, используя проволоку, специалисты высвободили палец малышки, передает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что девочка не получила никаких травм. Она отделалась лишь испугом, пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня"

Анастасия ГОРЮНОВА

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