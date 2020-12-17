К счастью, девочка не получила никаких травм

Подмосковные спасатели вытащили палец 4-летней девочки, застрявший в домашнем спортивном комплексе. Инцидент произошел в городе Королев.

Прибыв на место, сотрудники Мособлпожспаса сняли ребенка с лестницы вместе с частью конструкции. Затем, используя проволоку, специалисты высвободили палец малышки, передает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что девочка не получила никаких травм. Она отделалась лишь испугом, пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня".