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Январь 2021 года станет для жителей Москвы довольно непостоянным – наряду с оттепелями, которые установятся в Крещенские морозы, первый месяц Нового года "подарит" столице морозы, которые составят до 30 градусов ниже нуля. Такое заявление сделал главный специалист "Фобоса" Евгений Тишковец.
При этом, отметил эксперт, в среднем январская температура в Москве превысит норму примерно на 2-4 градуса из-за постоянных температурных подъемов и спадов. На рождественские морозы похолодает до 12-17 градусов ниже нуля.
Количество осадков в первый месяц 2021 года останется в пределах нормы, передает РИА Новости.
Ранее Тишковец поделился прогнозом погоды в новогоднюю ночь.
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