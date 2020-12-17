В первый месяц нового года установится весьма неустойчивая погода

Январь 2021 года станет для жителей Москвы довольно непостоянным – наряду с оттепелями, которые установятся в Крещенские морозы, первый месяц Нового года "подарит" столице морозы, которые составят до 30 градусов ниже нуля. Такое заявление сделал главный специалист "Фобоса" Евгений Тишковец.

При этом, отметил эксперт, в среднем январская температура в Москве превысит норму примерно на 2-4 градуса из-за постоянных температурных подъемов и спадов. На рождественские морозы похолодает до 12-17 градусов ниже нуля.

Количество осадков в первый месяц 2021 года останется в пределах нормы, передает РИА Новости.

Ранее Тишковец поделился прогнозом погоды в новогоднюю ночь.