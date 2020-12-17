Посылка с чаем будет доставлена к Новому году

Предприниматели из Сибири, занимающиеся заготовкой дикорастущих трав, захотели подготовить для Владимира Путина специальный травяной сбор, отличающийся иммуностимулирующим и тонизирующим свойствами. Соответствующее заявление сделал председатель совета крупного потребительского кооператива "Алатау" из Кузбасса Евгений Трубецкой. Эта идея пришла ему на ум после того, как глава государства сообщил, что пьет подобные напитки.

После ежегодной пресс-конференции президент России в разговоре с журналистами отметил, что в стакане, из которого он периодически пил, находился сбор из сибирских трав. Владимир Владимирович и раньше рассказывал, что любит травяные чаи.

Трубецкой заявил, что специальный сбор для Путина получит название "Президентский". В него войдут травы из таких экологически чистых районов, как Кузбасс, Бурятия и Алтай. Среди них – иван-чай, саган-дайля, листья смородины, а также красный и золотой корень.

"Это все будет иметь хорошее иммуностимулирующее, энергостимулирующее действие, хорошо будет для повышения стрессоустойчивости, антиоксидантные свойства хорошие", – заверил Евгений.

По его словам, сбор доставят Владимиру Путину к Новому году.

Отмечается, что другие сибирские заготовители трав также выразили желание угостить президента России местным чаем. Так, глава крестьянско-фермерского хозяйства из Красноярского края Григорий Черных рассказал, что делает не менее качественные и полезные сборы. Один из них – манский чай, в ближайшее время отправят главе государства.