В СПЧ не увидели ущемления прав человека в законопроекте об иноагентах

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Законопроект, согласно которому незарегистрированные политобъединения и отдельные физлица могут быть признаны иноагентами, не ущемляет права человека. Такое мнение выразил председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.
"Лично я не вижу каких-то потенциальных ущемлений прав человека в этом законопроекте. Тем более с принятыми поправками",
– отметил Валерий Фадеев. Глава СПЧ подчеркнул, что законопроект позволит реализовать право граждан на информацию. По его мнению, россияне должны знать, если организации или отдельные лица финансируются из-за рубежа. Председатель Совета заключил:
"На мой взгляд, этот баланс найден".
Законопроект о расширении статуса иностранного агента Госдума приняла в первом чтении 8 декабря. Авторы инициативы предлагают приравнивать к иноагентам незарегистрированные общественные объединения и отдельных физлиц, которые работают на иностранные деньги.
Новые меры должны коснуться тех, кто ведет политическую деятельность на территории России в интересах другой страны, международных или иностранных организаций, иностранных граждан или собирает сведения, которые можно использовать против безопасности нашей страны.
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