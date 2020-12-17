В СПЧ не увидели ущемления прав человека в законопроекте об иноагентах

Предложенные меры помогут реализовать право граждан на получение информации

Законопроект, согласно которому незарегистрированные политобъединения и отдельные физлица могут быть признаны иноагентами, не ущемляет права человека. Такое мнение выразил председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

"Лично я не вижу каких-то потенциальных ущемлений прав человека в этом законопроекте. Тем более с принятыми поправками",

– отметил Валерий Фадеев. Глава СПЧ подчеркнул, что законопроект позволит реализовать право граждан на информацию. По его мнению, россияне должны знать, если организации или отдельные лица финансируются из-за рубежа. Председатель Совета заключил:

"На мой взгляд, этот баланс найден".

Законопроект о расширении статуса иностранного агента Госдума приняла в первом чтении 8 декабря. Авторы инициативы предлагают приравнивать к иноагентам незарегистрированные общественные объединения и отдельных физлиц, которые работают на иностранные деньги.

Новые меры должны коснуться тех, кто ведет политическую деятельность на территории России в интересах другой страны, международных или иностранных организаций, иностранных граждан или собирает сведения, которые можно использовать против безопасности нашей страны.