Стала известна судьба пропавших в подмосковных пещерах детей

Заблудившиеся туристы не выходили на связь целый день

Десять туристов пропали в подмосковных пещерах Сьяны сегодня, 17 декабря. Среди них были дети в возрасте от 9 до 12 лет. Заблудившиеся не выходили на связь с утра – за дело взялись спасатели.

Губернатор Андрей Воробьев направил на место происшествия экстренные службы, полицию и главу городского округа Домодедово Александра Двойных. Спасателям удалось обнаружить одного из взрослых, он находился в шоковом состоянии, передает телеканал "360".

Спустя некоторые время дети самостоятельно вышли к поисковой группе. Как пишет телеграм-канал Life Shot, никто из потерявшихся не пострадал и теперь их здоровью ничто не угрожает. Информацию подтвердили родители детей, сообщает телеграм-канал "Подъем".

По некоторым данным, группа заблудилась во время экскурсии. Инструктор отправился на поиски выхода и наткнулся на спасателей. Общая протяженность пещер составляет 19 километров. Вход в каменоломню засыпали в 1974 г. после того, как там пропал ребенок, однако спустя 14 лет подземные ходы раскопали вновь. Теперь в пещеры водят туристов.

Карина СИРАЗОВА

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