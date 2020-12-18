Названы основные признаки хорошего хвойного дерева

Новый год приближается, и без главного атрибута любимого праздника – елочки – никак не обойтись. Но хочется, чтобы пушистая лесная гостья как можно дольше украшала дом и радовала глаз. Для этого нужно покупать качественное хвойное дерево. Как правильно его выбрать, рассказали специалисты.

Приобратать ель нужно на городских базарах и ярмарках у торговых центров, ни в коем случае не "с рук". Чтобы она не осыпалась до праздника, делать это желательно после 20 декабря, посоветовали в Роспотребнадзоре.

До того как расплатиться, присмотритесь к товару. У хорошего дерева должна быть одна макушка. С двумя или тремя брать не стоит. Ствол качественной елки ровный и толстый, без трещин. Дерево с тонким быстро придет в негодность, пояснили в ведомстве.

По словам специалистов, немаловажную роль играют и ветки. Сухие и ломкие указывают на плохое качество, покупать нужно с гибкими. Иголки тоже требуют внимания покупателя. У свежего дерева они густого зеленого цвета, упругие и цепко сидят на ветках.

Если при ударе стволом о землю много хвоинок выпали, от приобретения такой елки лучше отказаться. А пожелтевшие, сухие, крошащиеся и без запаха иголки указывают на то, что дерево срублено давно.

Прежде чем уйти с покупкой, продавец обязан упаковать дерево, правильно – в пластиковую сетку-рукав. Придя домой, на 2-3 часа поставьте елочку в холод, к примеру – на балкон, чтобы она "привыкла".

У искусственной ели также существуют определенные признаки качества. На них тоже обратили внимание в Роспортебнадзоре.

Накануне сообщалось, чем украсить дом к Новому году. Также давались рекомендации по декорациям для елки.