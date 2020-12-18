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Вчера Владимир Путин заявил, что родители детей до 7 лет смогут получить новогоднюю выплату на ребенка в размере 5 тысяч рублей. Президент подчеркнул, что выплачиваться деньги будут без специальных заявлений, однако есть ряд исключений.
Так, заявление потребуется, если ребенок в семье появился после 1 июля, или ранее родители не обращались ни за одной из выплат или у них был закрыт банковский счет, пишет РИА "Новости".
"В этом случае родителям необходимо указать в заявлении реквизиты банковского счета, на который будут перечислены средства. На это есть больше трех месяцев – соответствующие заявления принимаются до 1 апреля 2021 года", – объяснили в ПФР.
Также в фонде подчеркнули, что средства будут выплачены по принципу "социального казначейства": Пенсионный фонд самостоятельно оформит и перечислит средства на основе принятых весной и летом решений о выплатах на детей.
Также Путин в ходе конференции пообещал увеличить господдержку семей с детьми.
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