В Раде ополчились на российскую вакцину от COVID-19

В Раде ополчились на российскую вакцину от COVID-19
Фото: ne against COVID-19, made in Russia Cadu Rolim/Keystone Press Agency/ww.globallookpress.com
Украинцы возлагают надежды на европейский препарат

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил о том, что он сомневается в эффективности российской вакцины "Спутник V". Эти слова прозвучали в эфире ток-шоу "Право на владу".

"Вопрос не в том, что привезти, а вопрос в том, действительно ли она будет действовать, – отметил украинский спикер.

Разумков привел в пример англичан, которые прививались другой вакциной. По мнению Дмитрия, тому препарату можно доверять на все 100%, ведь его создатели исходили из того, что они будут защищать интересы и здоровье своих граждан, передает Страна.ua.

Таким образом, заявление главы Верховной Рады стало камнем в огород разработчиков российской вакцины.

"Я уверен, что в этом плане мы должны идти путем развитых государств", – добавил госдеятель.

Ранее стало известно о том, что на Украине задумались о поставках европейской вакцины против коронавируса. По некоторым данным, Незалежная получит препарат уже в январе 2021 года. В России же не раз на самом высоком уровне указывали на то, что вакцина отечественных ученых от коронавируса эффективна и вопросов не вызывает. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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