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Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил о том, что он сомневается в эффективности российской вакцины "Спутник V". Эти слова прозвучали в эфире ток-шоу "Право на владу".
"Вопрос не в том, что привезти, а вопрос в том, действительно ли она будет действовать, – отметил украинский спикер.
Разумков привел в пример англичан, которые прививались другой вакциной. По мнению Дмитрия, тому препарату можно доверять на все 100%, ведь его создатели исходили из того, что они будут защищать интересы и здоровье своих граждан, передает Страна.ua.
Таким образом, заявление главы Верховной Рады стало камнем в огород разработчиков российской вакцины.
"Я уверен, что в этом плане мы должны идти путем развитых государств", – добавил госдеятель.
Ранее стало известно о том, что на Украине задумались о поставках европейской вакцины против коронавируса. По некоторым данным, Незалежная получит препарат уже в январе 2021 года. В России же не раз на самом высоком уровне указывали на то, что вакцина отечественных ученых от коронавируса эффективна и вопросов не вызывает.
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