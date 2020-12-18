Перевод выплат на карту "Мир" опять продлили

Руководство Центробанка России решило пролонгировать срок перевода социальных выплат пожилым людям на карту национальной платежной системы "Мир". Переходный период будет действовать вплоть до 1 июля 2021 года.

Нестабильная ситуация в стране, вызванная буйством коронавирусной инфекции, введением ряда ограничений, а также разразившимся коронакризисом вынудила руководство ЦБ РФ в очередной раз отложить полный переход на обслуживание пенсионной системы только по карте "Мир".

Из-за вышеперечисленных перипетий далеко не все пожилые люди успели оформить новый пластиковый кошелек, так что сроки снова пришлось сдвинуть, пишет РИА "Новости".

Согласно первоначальной задумке регулятора, все социальные выплаты должны были быть переведены на эту карту еще до 1 июля текущего года. Затем срок продлевали до 1 октября, а после до конца 2020 год, напоминает телеканал "360".

Ранее сообщалось, что пенсионерам разрешили до мая не платить по долгам.Выселять должников из квартир не смогут до июля 2021 года.