Перед Новым годом пенсионерам подготовили подарок

Перед Новым годом пенсионерам подготовили подарок
Фото: Андрей Никеричев/АГН Москва
Перевод выплат на карту "Мир" опять продлили

Руководство Центробанка России решило пролонгировать срок перевода социальных выплат пожилым людям на карту национальной платежной системы "Мир". Переходный период будет действовать вплоть до 1 июля 2021 года.

Нестабильная ситуация в стране, вызванная буйством коронавирусной инфекции, введением ряда ограничений, а также разразившимся коронакризисом вынудила руководство ЦБ РФ в очередной раз отложить полный переход на обслуживание пенсионной системы только по карте "Мир".

Из-за вышеперечисленных перипетий далеко не все пожилые люди успели оформить новый пластиковый кошелек, так что сроки снова пришлось сдвинуть, пишет РИА "Новости".

Согласно первоначальной задумке регулятора, все социальные выплаты должны были быть переведены на эту карту еще до 1 июля текущего года. Затем срок продлевали до 1 октября, а после до конца 2020 год, напоминает телеканал "360".

Ранее сообщалось, что пенсионерам разрешили до мая не платить по долгам.Выселять должников из квартир не смогут до июля 2021 года.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ПОЛУЧИТЬ ВЫПЛАТУ ЗДЕСЬ - https://bit.ly/rusbasee
Ответить
А вы получили уже свою социальную выплату? Поспешите проверить наличие, потому что получить выплату можно только до конца года. Проверить можно на сайте, что указан выше Я сqвою получил, на мое имя было начислено больше 80 тыс рублей!
1

Популярные темы форума
новости партнеров

США отказались идти на условия Путина

Вашингтон продолжает гнуть свою линию по СНВ-3

Пора определяться: на Украине надавили на Тихановскую из-за Крыма

Беглой кухарке дали политический совет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей