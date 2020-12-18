Журналист BBC объяснил свое "неуважение" к Путину

Стивен Розенберг призвал не считать его уход бегством

Вчера на Большой пресс-конференции Путина отличился британский журналист от BBC Стивен Розенберг, который покинул зал, когда получил ответ на интересующий его вопрос. 

В Сети посчитали, что резкий ответ главы РФ на вопрос о том, не чувствует ли Путин личной ответственности за ухудшение отношений с Западом, или власти России "белые и пушистые", заставил Розенберга буквально спасаться бегством. 

Сам журналист так не считает. Розенберг объяснил, что покинул зал, чтобы как можно скорее передать информацию в BBC, пишет НСН.

"Нам нужно было торопиться. Хочу сказать, что никакого неуважения не было. Я бы не хотел, чтобы люди думали, что было неуважение. Но у нас просто был дедлайн!" – оправдался он.

Журналист добавил, что для него стало неожиданностью, что президент задал ему вопрос, отметив, что не хотел вступать с ним в дискуссию. Розенберг также поблагодарил Путина за возможность задать вопрос. 

К слову, за неудачный вопрос президенту досталось и солисту "Ленинграда" Сергею Шнурову. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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