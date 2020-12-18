Ховрино стал одним из самых комфортных районов Москвы для жизни

Новый транспортный хаб сделал этот зеленый уголок столицы еще более комфортным и привлекательным

История района Ховрино на севере Москвы тесно связана с именами Ховриных-Головиных, Третьяковых, Шереметевых. Многие сохранившиеся здесь архитектурные памятники "помнят" еще Александра Пушкина, Алексея Толстого, Петра Чайковского. Вместе с тем, сегодня этот район – один из самых современных и комфортных для жизни, с развитой инфраструктурой и крупным транспортным узлом.

Прогулки с пользой для души и тела

В Ховрино сохранился архитектурный шедевр одного из значимых мастеров модерна Льва Кекушева - усадьба Грачевка. Дом, оранжерею, каретный сарай, конюшенный и служебный корпуса построили в конце XIX века по заказу московского миллионера Митрофана Грачева. Сегодня там работает Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации.

Тут же поблизости – церковь Знамения Пресвятой Богородицы, где венчался поэт Валерий Брюсов. Вокруг разбит Грачевский парк с вековыми дубами. Одному из них, как гласит установленная табличка, в 2020 г. исполнилось 432 года, то есть дерево помнит Смуту и нашествие Наполеона.

Этот парк благоустроили в 2017 году. С тех пор это излюбленное место отдыха москвичей с пешеходными дорожками и велотрассами, ротондами в античном стиле и игровыми площадками.

Ховрино вообще славится зелеными массивами: площадь зеленых насаждений превышает 322 тысячи квадратных метров. В московской части Химкинского леса. встречаются зайцы, белки, ласки, сойки и корольки.

Для летнего отдыха рядом с лесопарком создали настоящий городской курорт. На берегу Химкинского водохранилища в соседнем районе обустроили пляжную инфраструктуру: от шезлонгов и душевых до летних кафе и смотровой площадки.

Только лесопарками дело не ограничилось. В рамках проекта "Мой район" за несколько последних лет в Ховрино обновили скверы, дворы. Облагородили территорию по улице Дыбенко, убрав в подземную кабельную канализацию более 30 км проводов, расширив тротуары, обустроив газоны.

С заботой о стареньких и маленьких

Обновляют в Ховрино и социальную инфраструктуру. За последние годы здесь появились две новые школы и пять детских садов. Отремонтировано более 30 зданий образовательных организаций и объектов здравоохранения.

Для оказания социальных услуг и поддержания активной жизни москвичей в районе работают территориальный центр социального обслуживания "Ховрино", семейный центр "Западное Дегунино" и филиал "Ховрино" для семей с детьми, а также семейный центр САО.

Транспортный хаб: комфорт и удобство

Заметное изменение в жизнь населения Ховрина принес крупный транспортный узел, объединивший метро, наземный городской транспорт, междугородний автовокзал и Ленинградское направление железной дороги.

Транспортный хаб создавали в несколько этапов. В 2014 г. запустили движение на участке Северо-Восточной хорды (СВХ) от пятиуровневой Бусиновской развязки до Фестивальной улицы. Именно здесь хорда соединяется со скоростной трассой Москва – Санкт-Петербург.

В 2018 г. открыли движение по хорде до Дмитровского шоссе. Дорога заметно разгрузила Ленинградское, Дмитровское и Коровинское шоссе, север МКАД и Большую Академическую улицу.

Чтобы соединить всю Северо-Восточную хорду, осталось построить два центральных участка: от Дмитровского до Ярославского шоссе и от Ярославского до Открытого шоссе. Завершить их планируют в 2022 году. Тогда из Ховрина можно будет напрямую проехать на восток столицы и далее в Нижний Новгород и Казань.

Зимой 2018 г. к ТПУ присоединился международный автовокзал Северные Ворота. Сюда прибывают автобусы из Санкт-Петербурга, Твери, Пскова, Ярославля, Ржева, а также из Финляндии, Белоруссии, Молдавии, стран Прибалтики и с Украины. Рядом расположена конечная остановка экспресс-автобуса из аэропорта Шереметьево.

Подарком для жителей стало открытие станций метро "Ховрино" и "Беломорская" в Левобережном районе.

Самый новый объект транспортного узла – железнодорожная станция Ховрино, которую открыли 23 ноября 2020 года. Старую платформу с таким названием, расположенную в получасе ходьбы от нового места, переименовали в Грачевскую. Теперь Ховрино – первая железнодорожная станция на въезде в город, с которой можно пересесть на метро.

В планах дополнить транспортный узел перехватывающей парковкой для тех, кто въезжает в город по трассе Москва – Санкт-Петербург.