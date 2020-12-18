Разработанная "Вектором" вакцина от ВИЧ доказала эффективность

Разработанная "Вектором" вакцина от ВИЧ доказала эффективность
Фото: Xinhua/www.globallookpress.com
Антитела зафиксированы у 100% добровольцев

Введение вакцины от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), разработанной научным центром "Вектор", позволяет вырабатывать антитела к вирусу. Это было доказано в ходе первой фазы клинических испытаний.

Как рассказали в "Векторе", в результате двукратной вакцинации ВИЧ-специфические антитела и цитотоксические Т-лимфоциты были зафиксированы у 100% добровольцев; антитела, нейтрализующие ВИЧ-псевдовирусы, - у 80%, передает "Интерфакс".

Первая фаза клинических исследований вакцины "КомбиВИЧвак" проводилась в 2011 году. Эксперимент подтвердил, что препарат безопасен, не вызывает побочных эффектов и индуцирует ВИЧ-специфический гуморальный и клеточный ответ. В 2013 г. было выдано разрешение на клинические исследования вакцины "КомбиВИЧвак", которые продлятся до конца 2021 года. В испытаниях участвуют 240 добровольцев в двух медорганизациях.

Сейчас на платформе "КомбиВИЧвак" разработан усовершенствованный вариант вакцины – "КомбиВИЧвак-Ново". В "Векторе" утверждают, что активность антител в новом варианте препарата в десять раз выше, чем в исходном. Его эффективность в отношении ВИЧ может быть определена в дальнейших клинических исследованиях.

Николай ВИКТОРОВ

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