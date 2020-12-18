Период предновогодних праздников - отличное время для того, чтобы начинать мечтать

Новый год не зря считают временем чудес. Существует множество традиций, связанных с загадыванием желаний. Кто-то сжигает записку под бой курантов, другие же просто произносят их про себя. Однако далеко не всегда загаданное исполняется. Таролог Элена Гамаюн объяснила, как правильно загадывать желания, чтобы они обязательно сбывались.

Оказалось, что проблема в том, что иногда люди загадывают то, что им на самом деле совершенно не нужно, поэтому для того, чтобы желание все-таки исполнилось, для этого необходимо создавать определенные условия. При этом исполнения заветной мечты нужно хотеть не только ментально, но и физически.

Необходимо, чтобы совпали душа и тело, чтобы загаданное было "экологичным" и принесло пользу, а не вред. И только в том случае, если тело, сердце и разум движутся в одном направлении, желания сбудутся, пишет РИА ФАН.

Эксперт также добавила, что сейчас отличное время для того, чтобы мечтать, а вот 21 декабря, в день зимнего солнцестояния, желания загадывать не только можно, но и нужно.

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