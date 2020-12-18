Весной 10 дней выходных можно провести с большей пользой, считает врач

Академик РАН и бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко предложил перенести новогодние каникулы на майские праздники и дал рекомендации, которые помогут снизить ущерб для здоровья в период затяжных праздников.

В первую очередь медик отметил, что нужно быть аккуратнее с праздничным столом и не перегружать свой желудок тяжелыми блюдами. Онищенко подчеркнул, что без оливье и селедки Новый год – это что угодно, но не Новый год, однако лучше в новогоднюю ночь не налегать на жирное.

"Любые витамины вы получите из фруктов, овощей. Они нужны и для стимулирования метаболизма. Безусловно, белок нужен – белое мясо, рыба. Не переедайте, ешьте в меру", – призвал академик.

К слову, Онищенко вновь заявил, что негативно относится к слишком продолжительным новогодним каникулам. По мнению главного санитарного врача, так долго праздновать нет смысла. Вместо этого, считает эксперт, можно было бы перенести выходные на май, когда и погода лучше, и есть чем заняться, сообщает "Московский комсомолец".

Также врач посоветовал россиянам не выезжать за границу, а тем жителям страны, которые будут праздновать за городом, академик порекомендовал больше гулять.

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