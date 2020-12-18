В России предложили перенести новогодние каникулы на май

В России предложили перенести новогодние каникулы на май
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Весной 10 дней выходных можно провести с большей пользой, считает врач

Академик РАН и бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко предложил перенести новогодние каникулы на майские праздники и дал рекомендации, которые помогут снизить ущерб для здоровья в период затяжных праздников. 

В первую очередь медик отметил, что нужно быть аккуратнее с праздничным столом и не перегружать свой желудок тяжелыми блюдами. Онищенко подчеркнул, что без оливье и селедки Новый год – это что угодно, но не Новый год, однако лучше в новогоднюю ночь не налегать на жирное. 

"Любые витамины вы получите из фруктов, овощей. Они нужны и для стимулирования метаболизма. Безусловно, белок нужен – белое мясо, рыба. Не переедайте, ешьте в меру", – призвал академик. 

К слову, Онищенко вновь заявил, что негативно относится к слишком продолжительным новогодним каникулам. По мнению главного санитарного врача, так долго праздновать нет смысла. Вместо этого, считает эксперт, можно было бы перенести выходные на май, когда и погода лучше, и есть чем заняться, сообщает "Московский комсомолец".

Также врач посоветовал россиянам не выезжать за границу, а тем жителям страны, которые будут праздновать за городом, академик порекомендовал больше гулять. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, в каких российских городах можно недорого отметить Новый год.  

Юлия МИХАЙЛОВА

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Гость
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Гость
И этот человек академик, из какой академии...., да когда же мы от этой спячки на печи избавимся. И советы, это просто из журнала Здоровье за 1961 год. Эй вы там наверху!
а вам всё гулянки да пляски подавай да и лишь-бы подольше не работать
Гость
Ответить
И этот человек академик, из какой академии...., да когда же мы от этой спячки на печи избавимся. И советы, это просто из журнала Здоровье за 1961 год. Эй вы там наверху!
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