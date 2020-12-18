Салат и легкое горячее : как уберечь здоровье во время застолья на Новый год

Несколько советов о правильном питании в праздники дала диетолог

Не секрет, что некоторые люди во время новогоднего застолья сильно объедаются, грешат этим в последующие дни зимних каникул. Из-за этого могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем. Чтобы подобного не случилось, нужно придерживаться определенных правил.

Прежде всего, женщинам нежелательно худеть именно перед праздником. Особенно тем, кто страдает хроническими недугами, связанными с некоторыми внутренними органами: воздержание может ухудшить ситуацию, предупредила диетолог Нурия Дианова.

И 31 декабря важно завтракать, обедать, ужинать в обычном графике. Еду на праздничный стол необходимо готовить, "не перебарщивая".

Достаточно одного, любимого всеми салата с майонезом, который надо поставить на стол не ранее 21:00. Перед боем курантов можно подать мясо птицы, рыбу или говядину. Вреда меньше, а для насыщения достаточно, пояснила медик.

Также нельзя готовить угощения на несколько дней. Это опасно: продукты могут испортиться и в холодильнике. Салаты не положено хранить больше одного дня отметила Дианова в эфире "Общественной службы новостей".

Ранее придумали простой способ, который поможет быстро вывести алкоголь из организма после возлияний во время новогоднего застолья. Быстро протрезветь поможет специальное дыхательное упражнение.

Фоторепортаж
Как сэкономить на новогоднем столе: что покупать и как готовить
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Galina Barbieri, Галина Барбиер/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото:Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com Фото:ZVictor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com Фото:Vadim Nekrasov/Russian Look/www.globallookpress.com
Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

США отказались идти на условия Путина

Вашингтон продолжает гнуть свою линию по СНВ-3

Пора определяться: на Украине надавили на Тихановскую из-за Крыма

Беглой кухарке дали политический совет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей