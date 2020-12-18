Несколько советов о правильном питании в праздники дала диетолог

Не секрет, что некоторые люди во время новогоднего застолья сильно объедаются, грешат этим в последующие дни зимних каникул. Из-за этого могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем. Чтобы подобного не случилось, нужно придерживаться определенных правил.

Прежде всего, женщинам нежелательно худеть именно перед праздником. Особенно тем, кто страдает хроническими недугами, связанными с некоторыми внутренними органами: воздержание может ухудшить ситуацию, предупредила диетолог Нурия Дианова.

И 31 декабря важно завтракать, обедать, ужинать в обычном графике. Еду на праздничный стол необходимо готовить, "не перебарщивая".

Достаточно одного, любимого всеми салата с майонезом, который надо поставить на стол не ранее 21:00. Перед боем курантов можно подать мясо птицы, рыбу или говядину. Вреда меньше, а для насыщения достаточно, пояснила медик.

Также нельзя готовить угощения на несколько дней. Это опасно: продукты могут испортиться и в холодильнике. Салаты не положено хранить больше одного дня отметила Дианова в эфире "Общественной службы новостей".

Ранее придумали простой способ, который поможет быстро вывести алкоголь из организма после возлияний во время новогоднего застолья. Быстро протрезветь поможет специальное дыхательное упражнение.

