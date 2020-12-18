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Отмена обязательной проверки денежных купюр в РФ вступает в силу с 19 декабря. Соответствующее заявление сделали представители Ассоциации банков России (АБР).
В организации объяснили, что причина заключается в низкой доле выявления радиоактивного фона на денежных купюрах. АБР смогла добиться отмены ранее действовавшего решения, в соответствии с которым в стране необходимо создавать лаборатории по проверке денег на предмет радиации. Из-за требований властей кредитные организации вынужденно выделяли крупные суммы средств для выполнения нормативов.
АБР провела ряд рабочих встреч и консультаций с представителям Банка России и Росатома, отмечается на порте ассоциации.
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