Решение вступает в силу уже в декабре

Отмена обязательной проверки денежных купюр в РФ вступает в силу с 19 декабря. Соответствующее заявление сделали представители Ассоциации банков России (АБР).

В организации объяснили, что причина заключается в низкой доле выявления радиоактивного фона на денежных купюрах. АБР смогла добиться отмены ранее действовавшего решения, в соответствии с которым в стране необходимо создавать лаборатории по проверке денег на предмет радиации. Из-за требований властей кредитные организации вынужденно выделяли крупные суммы средств для выполнения нормативов.

АБР провела ряд рабочих встреч и консультаций с представителям Банка России и Росатома, отмечается на порте ассоциации.