"Хоть отбавляй": Песков рассказал о жесткости Владимира Путина

"Хоть отбавляй": Песков рассказал о жесткости Владимира Путина
Дмитрий Песков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пресс-секретарь главы государства вспомнил о недавнем "разборе полетов"

Президент Российской Федерации Владимир Путин нередко проявляет присущую ему жесткость во время исполнения своих профессиональных обязанностей. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, члены правительства и администрации российского лидера нередко попадают "под раздачу" в сложные моменты.

Госслужащий рассказал о проявленной президентом жесткости в закрытой части совещания с правительством России о росте стоимости продуктов. По словам Пескова, подобной жесткости у президента "хоть отбавляй". Сам глава РФ однажды заявил, что увольнение – самое легкое решение, в отличие от проделанной работы над тем, чтобы все шло как следует. Позиция Путина же заключается в том, что деятельность должна вестись на профессиональном уровне с полноценной отдачей.

Таким образом, заявил официальный представитель Кремля, прошедший "разбор полетов" как раз стал доказательством жесткости президента России.

Песков также добавил в эфире радио "Комсомольская правда", что при этом глава РФ сохраняет уравновешенность в столь сложных моментах.

Напомним, в декабре президент России выразил возмущение ценами на основные продукты питания, выступая на совещании с членами правительства. Подорожание цен, по словам Путина, вызвано стремлением к мировому уровню, что никак нельзя объяснить коронавирусной пандемией.

Егор МАЛКОВ

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