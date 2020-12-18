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Президент Российской Федерации Владимир Путин нередко проявляет присущую ему жесткость во время исполнения своих профессиональных обязанностей. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, члены правительства и администрации российского лидера нередко попадают "под раздачу" в сложные моменты.
Госслужащий рассказал о проявленной президентом жесткости в закрытой части совещания с правительством России о росте стоимости продуктов. По словам Пескова, подобной жесткости у президента "хоть отбавляй". Сам глава РФ однажды заявил, что увольнение – самое легкое решение, в отличие от проделанной работы над тем, чтобы все шло как следует. Позиция Путина же заключается в том, что деятельность должна вестись на профессиональном уровне с полноценной отдачей.
Таким образом, заявил официальный представитель Кремля, прошедший "разбор полетов" как раз стал доказательством жесткости президента России.
Песков также добавил в эфире радио "Комсомольская правда", что при этом глава РФ сохраняет уравновешенность в столь сложных моментах.
Напомним, в декабре президент России выразил возмущение ценами на основные продукты питания, выступая на совещании с членами правительства. Подорожание цен, по словам Путина, вызвано стремлением к мировому уровню, что никак нельзя объяснить коронавирусной пандемией.
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