Для российского комплекса это первый коммерческий пуск

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с 36 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома "Восточный" в 15.26 мск с площадки 1С. Трансляцию ведет "Роскосмос".

Для российского космодрома это шестой пуск с 2016 г. и единственный в 2020 году. Кроме того, запуск спутников OneWeb – первый полностью коммерческий для "Восточного". До этого они выводились лишь в качестве попутной нагрузки с основными российскими аппаратами, передает РИА "Новости".

Ранее в "Роскосмосе" прокомментировали реакцию США на успешные запуски межконтинентальных баллистических ракет, осуществляемые нашей страной.