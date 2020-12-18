Единственная за год: ракету "Союз-2.1б" запустили с космодрома "Восточный"

Для российского комплекса это первый коммерческий пуск

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с 36 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома "Восточный" в 15.26 мск с площадки 1С. Трансляцию ведет "Роскосмос".

Для российского космодрома это шестой пуск с 2016 г. и единственный в 2020 году. Кроме того, запуск спутников OneWeb – первый полностью коммерческий для "Восточного". До этого они выводились лишь в качестве попутной нагрузки с основными российскими аппаратами, передает РИА "Новости".

Ранее в "Роскосмосе" прокомментировали реакцию США на успешные запуски межконтинентальных баллистических ракет, осуществляемые нашей страной.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

новости партнеров

США отказались идти на условия Путина

Вашингтон продолжает гнуть свою линию по СНВ-3

Пора определяться: на Украине надавили на Тихановскую из-за Крыма

Беглой кухарке дали политический совет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей