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Министерство труда разработало новые правила по оформлению больничных листов для россиян. В ведомстве подготовили законопроект, упрощающий получение листа нетрудоспособности.
Согласно приведенным данным, в настоящее время в 77 российских регионах проводятся "прямые выплаты" из фонда соцстрахования, для оформления которых необходимо каждый раз указывать данные из паспорта и СНИЛС с реквизитами банковского счета.
Новый законопроект предусматривает, что указанную информацию необходимо предоставить единожды. Дополнительные документы потребуются лишь в исключительных случаях, отмечает "Российская газета".
В настоящее время разработанное постановление обсуждается в Российской трехсторонней комиссии.
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