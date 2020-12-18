Россиянам могут упростить оформление больничных листов

Власти хотят освободить граждан от предоставления лишних справок

Министерство труда разработало новые правила по оформлению больничных листов для россиян. В ведомстве подготовили законопроект, упрощающий получение листа нетрудоспособности.

Согласно приведенным данным, в настоящее время в 77 российских регионах проводятся "прямые выплаты" из фонда соцстрахования, для оформления которых необходимо каждый раз указывать данные из паспорта и СНИЛС с реквизитами банковского счета.

Новый законопроект предусматривает, что указанную информацию необходимо предоставить единожды. Дополнительные документы потребуются лишь в исключительных случаях, отмечает "Российская газета".

В настоящее время разработанное постановление обсуждается в Российской трехсторонней комиссии.

Егор МАЛКОВ

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