Уже сбылось: на Западе рассказали о мрачном пророчестве Солженицына

Французы признали, что российский писатель был прав в своих прогнозах

Александр Солженицын предрек Западу страшное будущее еще в 1978 году, во время произнесения своей гарвардской речи, однако тогда его слова не были всерьез восприняты публикой. Сейчас же, признается обозреватель французского журнала Causeur, стоит окончательно признать – русский писатель был прав в своих предостережениях.

В статье указывается, что в своей речи Солженицын заявил, что падение мужества на Западе становится видно невооруженным глазом. Именно это сильно повлияет на государства в будущем, и не самым лучшим образом. Об этом писатель заявил в конце 80-х.

Французский журналист признал, что, по его мнению, именно отсутствие мужества стало страшным бичом страны, поскольку серьезно отразилось на главном управляющем элементе – ее власти. Сейчас авторитет государства, по его словам, представляет собой огромный пробел в стране.

"Я вот уже который год постоянно подчеркиваю, что недостаток мужества – как личный, так и коллективный – представляет собой страшный бич нашей страны, ее властей и демократии", – говорится в статье.

Автор полагает, что действующие официальные лица находятся в постоянном страхе и не способны решать проблемы. Если бы они обладали мужеством, то не боялись бы дискриминации, осуждения и санкций, а не стали бы ждать похвалы извне.

Журналист уверен, Солженицын предвидел, что на Западе из-за падения мужества все пойдет под откос. Однако тогда его слова воспринимали лишь как обычный пессимизм. Теперь же они превратились в "мрачные тучи нашего времени", заключается в статье.