К чему снится пожар: разбираемся в толкованиях

К чему снится пожар: разбираемся в толкованиях
Фото: Marty Bicek/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Образы охваченных пламенем стен могут говорить о серьезных изменениях в будущем

Явившийся во сне пожар может стать предзнаменованием грядущей любви и новой романтики. Если же причина вспыхнувшего во время сновидений пламени таится в самом человеке, то текущие отношения с половинкой могут обернуться разводом.

К чему снится пожар женщинам

Практически во всех сонниках заявляется о том, что тушение пламени во сне грозит большой бедой. Если же женщина увидела во время сна себя, расхаживающей по полу с пепелищем под ногами, то стоит отложить работу или же забыть на какой-то период времени о творческой деятельности, на которую возложены большие планы.

К чему снится пожар мужчинам

Речь чаще всего идет о страстных чувствах к возлюбленной. Однако стоит учитывать, что после эмоционального романа может наступить пора разочарований. Не исключено, что пламя в сновидениях может предупреждать о семейном скандале, который произойдет в ближайшее время. Для того, чтобы избежать столь печального и неприятного развития событий, стоит уделить время своей супруге, помочь ей с домашними хлопотами и провести с ней время.

Сонник Ванги

Покойная прорицательница советовала в таких случаях обратить внимание на дым и его запах. Если дым едкий и темный, не исключено, что кто-то распускает может распускать за вашей спиной весьма неприятные сплетни. Стоит обратить внимание на свое окружение.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о толкованиях снов, в которых появляются змеи.

Егор МАЛКОВ

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