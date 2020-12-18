Youtube и Facebook могут лишить пятой части годовой выручки

Штрафы за запрещенный контент предложили ужесточить

YouTube, Facebook, Twitter и другим крупным иностранным компаниям, нарушающим российское законодательство, грозит штраф до одной пятой годовой выручки в случае отказа выполнить требования Роскомнадзора. Поправки к проекту закона о штрафах для провайдеров и владельцев ресурсов в интернете одобрил комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в пятницу, 18 декабря.

Компаниям грозит наказание, если они не ограничат доступ к запрещенному в России контенту и не удалят его по предписанию Роскомнадзора. По словам депутатов, самые частые нарушители - YouTube, Facebook, Twitter и другие. В поправках опередили и размеры штрафов.

Так, если провайдер хостинга повторно нарушит требование, то административный штраф составит от 100 до 200 тыс. руб. на граждан и от 500 до 800 тыс. руб. на должностных лиц. Юридические лица заплатят от 1/20 до 1/10 от суммы выручки за предшествующий нарушению год. Если же в это время товары и услуги еще не были предоставлены, то сумма будет исчисляться по части текущего года, но составит не менее 4 млн рублей.

Первоначально в законопроекте не было привязки к доходам: в документе говорилось, что юрлицам будет грозить штраф от 4 до 8 млн рублей. Наказания для остальных были теми же.

Авторы поправок также предложили привязать к доходам штрафы для провайдеров и владельцев сайтов, если они не удалят запрещенную в России информацию. В этом случае наказание для граждан составит 200-500 тыс. руб., для должностных лиц – от 800 тыс. до 1 млн руб., а юрлицам придется заплатить от 1/10 до 1/5 от годовой выручки. При этом для последних сумма штрафа должна быть не менее 8 млн рублей. В первоначальном варианте она могла достигать 15 млн рублей.

Согласно статистике Роскомнадзора, чаще всего законодательство нарушают крупные интернет-ресурсы, которые зарегистрированы не в России. Так например, к апрелю 2020 года из YouTube не удалили 10 482 страницы с запрещенной информацией, из Twitter – 1462 страницы, из Instagram – 1435, из Facebook – 362.

Зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский сообщил "Интерфаксу":



"Иностранцы в этом плане лидируют, и мы этим инструментом как раз-таки хотим, чтобы они уделили больше внимания чистоте своего контента на правовом пространстве Российской Федерации".

