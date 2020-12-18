Украинцы задумались над тем, кто будет оплачивать его услуги и как фигуранту дела намерены вручить повестку в суд

Мифическая украинская прокуратура Крыма, базирующаяся в Киеве, запросила бесплатного адвоката для многолетнего советского лидера и генералиссимуса Иосифа Виссарионовича Сталина. Им будет юрист Андрей Доманский, который в свое время защищал журналиста Кирилла Вышинского, пишет "Страна.ua".

По информации издания, адвокат должен был появиться в "крымской" инстанции сегодня, 18 декабря, ровно в день рождения Сталина.

Как напоминает "Свободная пресса", Генпрокуратура Украины еще в 2017 г. выдвинула подозрение покойным советским лидерам Иосифу Сталину и Лаврентию Берии "за депортацию крымских татар 1944 года".

По разумению постмайданных деятелей, данный уголовный процесс должен стать показательным актом восстановления исторической справедливости.

"В такие моменты думаем, что этот поезд уже не спасти", – написал автор телеграм-канала "Запрещенная Украина", комментируя сегодняшнюю новость.

Пользователи Сети бурно отреагировали на этот пост, в саркастической форме спрогнозировав "будущее" подсудимых (в комментариях сохранены пунктуация и орфография оригиналов):

"А если откажутся принимать повестки, так под конвоем их, а то слыш, удумали себе. Сталина и Берию как минимум на пожизненное посадить. Они не должны выйти на свободу", "Приз.....!!!!! И за что это нашей стране??!!", "Может, шизофрения воздушно-капельным передаётся?", "Подозрение объявлено, но не вручено. А как вручать будут? Объявят в розыск. А бесплатный адвокат от имени кого будет действовать? Кого он будет защищать? И как будет исполнен приговор? У пенинтециарной службы ... будет гореть. Как доказывать, что заключенный не сбежал? Это ... полный. У президента с юр.образованием все в порядке с головой?"

