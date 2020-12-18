Восьмой сезон чемпионата "CASE-IN" объединил рекордное число участников

Восьмой сезон чемпионата "CASE-IN" объединил рекордное число участников
Фото: case-in.ru
В конкурсе выступили десятки тысяч человек

Более 10 тысяч участников приняли участие на международном инженерном чемпионате "СASE IN", что стало рекордом по количеству конкурсантов. В этот раз мероприятие посвятили технологической модернизации России.

Участникам предоставили на этот раз расширенные возможности: 32 высших учебных заведения выделили им от 1 до 10 баллов ЕГЭ. Такую льготу получили победители и призеры соревнования. А выступавшие в конкурсе студенты получили льготные условия для поступления в аспирантуру и магистратуру двадцати вузов.

Во время основного сезона, состоявшегося осенью, конкурсанты решали задачи по переработке использованного пластика и создания искусственных островов. А в этот раз в основные направления добавили конкурс по инженерным устройствам – выступавшие представили свои разработки по производству и передаче электрической энергии.

В Студенческой лиге конкурса выступили 4,1 тыс. учащихся 84 вузов со всего СНГ. Они занимались решением задач по геологической разведке, горному делу, металлургической отрасли и остальным направлениям.

"CASE-IN" является частью президентской платформы "Россия – страна возможностей". 8 сезон стартовал в конце зимы, однако из-за пандемии мероприятие провели в дистанционном формате.

Егор МАЛКОВ

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