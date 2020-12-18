Россия и Азербайджан закрывают границу

Ограничение передвижения затянется до весны

Из-за роста заболеваемости коронавирусом и строгих карантинных мер в республике, между Азербайджаном и Россией закроется сухопутная граница. Ранее ее можно было пересекать только по посольским спискам.

Ограничение продлится до 1 марта 2021 года, сообщает РИА "Новости". Также "во избежание серьезных проблем" в азербайджанском посольстве в Москве призвали граждан не пытаться пересекать границу через Дагестан.

Сейчас, по подтвержденной информации, в республике выявлено более 191 тысячи заражений COVID-19.