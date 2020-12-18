После пропажи детей в Подмосковье закрыли пещеры Сьяны

Вход заварили, а туристов не пускают

Вход в пещеры в Домодедово, где накануне пропали восемь детей во время занятий по спортивному ориентированию, перекрыли. Сейчас там установлено круглосуточное патрулирование. 

Также, как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на администрацию Домодедово, на месте будет установлено видеонаблюдение. 

На случай, если около пещер все же окажутся люди, там будет находится специальный мобильный телефон, который долго не разряжается, пишет издание "Подмосковье сегодня"

Напомним, вчера днем в Подмосковье пропали 10 человек, восемь из которых – дети, возрастом от 9 до 12 лет. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

новости партнеров

Турки расшифровали послание Путина Эрдогану

В Анкаре считают, что действия лидера Республики предсказуемы для Москвы

Лукашенко утратил связь с реальностью – Затулин

Власть и оппозиция в республике не заинтересованы в диалоге

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей