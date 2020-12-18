Вход заварили, а туристов не пускают

Вход в пещеры в Домодедово, где накануне пропали восемь детей во время занятий по спортивному ориентированию, перекрыли. Сейчас там установлено круглосуточное патрулирование.

Также, как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на администрацию Домодедово, на месте будет установлено видеонаблюдение.

На случай, если около пещер все же окажутся люди, там будет находится специальный мобильный телефон, который долго не разряжается, пишет издание "Подмосковье сегодня".

Напомним, вчера днем в Подмосковье пропали 10 человек, восемь из которых – дети, возрастом от 9 до 12 лет.