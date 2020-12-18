В Подмосковье начинают работать елочные базары

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Жители смогут купить как отечественные сертифицированные хвойные деревья, так и зарубежные

В наступающие выходные дни в Московской области массово открываются елочные базары. При этом, как отмечает и. о. главы регионального Минсельхоза Сергей Воскресенский, хвойные деревья стали продавать уже в начале декабря.

Он отметил, что это были точечные объекты торговли, а сейчас будут развернуты более 60% пунктов продажи елок.

"Купить их можно будет на 250 площадках по 240 адресам во всех городских округах", – цитирует интернет-издание "Подмосковье сегодня" чиновника.

В общей сложности в области откроются примерно 400 елочных базаров, из которых свыше 100 уже работают в рамках новогодних ярмарок.

Жители региона смогут купить сертифицированные ели и сосны из питомников Подмосковья, Владимирской, Кировской областей и Пермского края, а также из-за рубежа.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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