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В наступающие выходные дни в Московской области массово открываются елочные базары. При этом, как отмечает и. о. главы регионального Минсельхоза Сергей Воскресенский, хвойные деревья стали продавать уже в начале декабря.
Он отметил, что это были точечные объекты торговли, а сейчас будут развернуты более 60% пунктов продажи елок.
"Купить их можно будет на 250 площадках по 240 адресам во всех городских округах", – цитирует интернет-издание "Подмосковье сегодня" чиновника.
В общей сложности в области откроются примерно 400 елочных базаров, из которых свыше 100 уже работают в рамках новогодних ярмарок.
Жители региона смогут купить сертифицированные ели и сосны из питомников Подмосковья, Владимирской, Кировской областей и Пермского края, а также из-за рубежа.
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