Следующие 12 месяцев окажутся для человечества не менее сложными

После кризиса и пандемии коронавируса в 2020-м многие с надеждой ждут наступления 2021 года. Однако надеяться на то, что все проблемы наконец исчезнут, не стоит. Согласно предсказаниям астрологов и ясновидящих, год Металлического Быка будет более удачным лишь для тех, кто приложит массу усилий и продумает план своих действий заранее.

Что предсказал Нострадамус для России

Известный французский алхимик Нострадамус предрек в наступающем году появление новых возможностей для торговли. Однако в целом трудностей будет ничуть не меньше. Согласно предсказанию, человечеству грозит сильный голод и возникновение нового биологического оружия.

Прогноз Павла Глобы на год Металлического Быка

Астролог Павел Глоба считает, что 2021-й станет переломным годом, предшествующим началу новой эры. По его словам, жизнь каждого человека кардинально изменится, а в мировой истории произойдет переворот – появится новый лидер. Также впервые за 20 лет активизируется знак Змееносца, поэтому удача будет сопутствовать лишь позитивным и влюбленным в жизнь людям, пишет Cheltv.ru.

Предсказание Матроны Московской на 2021 год

А вот предсказание Матроны Московской не такое оптимистичное. По словам православной святой, которая в том числе предвидела и вспышку смертельной инфекции, в 2021 г. наступит апокалипсис. Причиной конца света окажутся сами люди, погрязшие в войнах и грехах.

Пророчество Ванги на 2021 год

Болгарская ясновидящая Ванга предупреждала, что в первые месяцы нового года многие умрут, но ближе к середине лета ситуация начнет улучшатся. Тем не менее, Россию ждет крах экономики, а также смена власти и новые конфликты с другими странами.