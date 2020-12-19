Новая утечка: на МКС заканчиваются запасы воздуха

Космонавты объединили усилия для того, чтобы устранить проблему

Международная космическая станция начала терять резервные запасы воздуха. По некоторым данным, место утечки находится в российском модуле "Звезда".

Представители подмосковного Центра управления полетами попросили экипаж МКС скоординироваться и найти пробоину, пишет РИА "Новости".

Сообщается, что утечка воздуха может происходить через промежуточную камеру. Чтобы сузить район поиска, космонавтам предложили наложить на ее стенки американские мешки и покрывала.

В октябре российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер обнаружили течь в промежуточной камере российского модуля "Звезда". Трещина составляла 4,5 сантиметра в длину. Пробоину временно залатали, но это окончательно не устанило проблему. 

Ранее стало известно о том, что в американском сегменте МКС отказала система питания. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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