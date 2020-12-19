Правила вступят в силу с нового года

Россиянам назвали новые правила противопожарного режима, касающиеся установки новогодней елки в жилых помещениях. Требования начнут действовать с 1-го января 2021-го года.

В соответствии с документом, опубликованным на официальном интернет-портале правовой информации, дерево необходимо устанавливать на устойчивом основании. Кроме того, елка ни в коем случае не должна препятствовать быстрому выходу из помещения.

Елку запрещено ставить вплотную у стены, а также она не должна доставать до потолка. Важно, чтобы расстояние от веток до стен и потолка составляло не менее одного метра.

Такую же дистанцию нужно соблюдать относительно приборов систем отопления и кондиционирования.

Ранее появилась информация, как правильно выбрать елку к Новому году. При покупке хвойной красавицы стоит обратить внимание на такие нюансы, как количество верхушек, толщина ствола, качество веток и цвет иголок.

Чем украсить дом к Новому году 2021, чтобы впустить в квартиру праздничную атмосферу – в материале от "Утро.ру".