В России появились новые требования к установке новогодней елки дома

В России появились новые требования к установке новогодней елки дома
Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press/www.globallookpress.com
Правила вступят в силу с нового года

Россиянам назвали новые правила противопожарного режима, касающиеся установки новогодней елки в жилых помещениях. Требования начнут действовать с 1-го января 2021-го года.

В соответствии с документом, опубликованным на официальном интернет-портале правовой информации, дерево необходимо устанавливать на устойчивом основании. Кроме того, елка ни в коем случае не должна препятствовать быстрому выходу из помещения.

Елку запрещено ставить вплотную у стены, а также она не должна доставать до потолка. Важно, чтобы расстояние от веток до стен и потолка составляло не менее одного метра.

Такую же дистанцию нужно соблюдать относительно приборов систем отопления и кондиционирования.

Ранее появилась информация, как правильно выбрать елку к Новому году. При покупке хвойной красавицы стоит обратить внимание на такие нюансы, как количество верхушек, толщина ствола, качество веток и цвет иголок.

Чем украсить дом к Новому году 2021, чтобы впустить в квартиру праздничную атмосферу – в материале от "Утро.ру". 

Анастасия ГОРЮНОВА

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Гость
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И что, кто-то будет этот бред соблюдать?
Уж по высоте - точно никто не будет. Ну, или лично я потребую перестройски квартиры за счёт государства для обеспечения выполнения указанного требования - чтобы потолки были 3.6 метра.
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