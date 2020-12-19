Дошло до Интерпола: скандал вокруг боснийского подарка Лаврову набирает оборот

Дошло до Интерпола: скандал вокруг боснийского подарка Лаврову набирает оборот
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
История иконы вызвала сомнения в российском МИД

Несколько дней назад, 15 декабря, председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову 300-летнюю православную икону. Однако позже, 17 декабря, Украина направила БиГ ноту протеста, указывая, что власти не имели права представлять такой подарок главе МИД РФ, требуя объяснить, как "позолоченная икона из Луганска" оказалась в стране и забрать ее у Лаврова.

Инцидент обернулся крупным международным скандалом. Боснийская прокуратура возбудила дело, а также начала проверку происхождения позолоченной реликвии XVIII века по требованию МИД страны. 

В российском Министерстве иностранных дел сообщили, что Россия вернет икону для выяснения ее происхождения, пишет "Интерфакс". Уточнением ее истории займется Интерпол. 

Украинская сторона требует, чтобы реликвию вернули к ним обратно, поскольку речь идет о "культурном благе Украины". 

Напомним, Сергей Лавров посетил Боснию и Герцеговину 15 декабря с рабочим визитом. Два члена президиума отказались встречаться с российским главой МИД, объясняя это несогласием с рядом его высказываний, касающихся Дейтонских соглашений. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

Гость
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Гость
Вот где отсиживаются наемные убийцы, это они убивают в Донбасе и Луганске.
Так что югославы отстреливают народ по полной программе за деньги ЕС, в первую очередь немцев которые платят Украине.
Как я понял за истребление русскоговорящих, так же как и в в 1941 году.
Особенно отличился хорват на спор зарезавший за смену бильше 1000 сербов.
Нет друг ты ни <цензура> не понял, ты просто <цензура> хохол. И поверь тебя правда очень жаль.
Гость
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А до вручения иконы у украинских деятелей никаких вопросов не возникало? Может это херои-киборги АТО её умыкнули и продали нелегально?
Гость
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Икону вернуть в Луганск, какелам - вафлю огромную.
Гость
Ответить
Вот где отсиживаются наемные убийцы, это они убивают в Донбасе и Луганске.
Так что югославы отстреливают народ по полной программе за деньги ЕС, в первую очередь немцев которые платят Украине.
Как я понял за истребление русскоговорящих, так же как и в в 1941 году.
Особенно отличился хорват на спор зарезавший за смену бильше 1000 сербов.
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