История иконы вызвала сомнения в российском МИД

Несколько дней назад, 15 декабря, председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову 300-летнюю православную икону. Однако позже, 17 декабря, Украина направила БиГ ноту протеста, указывая, что власти не имели права представлять такой подарок главе МИД РФ, требуя объяснить, как "позолоченная икона из Луганска" оказалась в стране и забрать ее у Лаврова.

Инцидент обернулся крупным международным скандалом. Боснийская прокуратура возбудила дело, а также начала проверку происхождения позолоченной реликвии XVIII века по требованию МИД страны.

В российском Министерстве иностранных дел сообщили, что Россия вернет икону для выяснения ее происхождения, пишет "Интерфакс". Уточнением ее истории займется Интерпол.

Украинская сторона требует, чтобы реликвию вернули к ним обратно, поскольку речь идет о "культурном благе Украины".

Напомним, Сергей Лавров посетил Боснию и Герцеговину 15 декабря с рабочим визитом. Два члена президиума отказались встречаться с российским главой МИД, объясняя это несогласием с рядом его высказываний, касающихся Дейтонских соглашений.